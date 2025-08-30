Los datos minan la propaganda sobre seguridad

Creado: Actualizado:

El último informe publicado por el Gobierno central sobre la situación de la seguridad en la provincia intenta maquillar una realidad que en nada se parece a eso que se muestra más como un gesto de propaganda que como un análisis riguroso. El Ejecutivo proclama que León es «una de las provincias con menor criminalidad de España», pero se basa en un periodo en el que se han regitrado por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil más de 8.200 infracciones penales, entre las que se incluyen nueve violaciones y cuatro crímenes. Es cierto que hay otros lugares del país que presentan balances peores, pero eso no puede emplearse como base para un presunto análisis estadístico en el que las comparaciones, como dice la sabiduría popular, son odiosas.