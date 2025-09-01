Problema de vivienda, también en estudiantes

Creado: Actualizado:

España sufre un evidente problema de acceso a la vivienda que alcanza niveles extremos en las grandes ciudades. Hay demasiados inmuebles, incluso barriadas enteras, que han sufrido un proceso de degradación que las han sacado del mercado y literalmente están en ruinas. Y de manera paralela, en los últimos años, el bloqueo prácticamente absoluto de la construcción ha ralentizado la puesta en marcha de una oferta real, disparando de nuevo los precios, tanto para la compra como para el alquiler.

El conflicto en este último tipo de viviendas, con una juventud que por sus sueldos no tiene posibilidad de plantearse la adquisición, es muy grave y a pesar de los constantes anuncios políticos las alternativas y acciones institucionales no tienen éxito. La carencia de viviendas para alquilar extiende sus efectos a múltiples niveles, como el de los trabajadores que precisan desplazarse a otros lugares y también los jóvenes, que acuden a ciudades para cursar estudios universitarios.

En esta situación se encuentra León. Con una oferta muy reducida de pisos para alquilar y con unas plazas en residencias que resultan insuficientes para una Universidad que crece en matrículas, gracias a la llegada de chavales de otros lugares.