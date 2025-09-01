Jovellanos, la peatonalización que es ‘ciudad sin ley’

Creado: Actualizado:

León vive desde hace meses sumido en una polémica en torno al llamado ‘calmado del tráfico’ o a las peatonalizaciones decretadas en el centro sin ningún tipo de plan global de movilidad, que incluso impide la normalización de su tráfico a través de un sistema claro y conocido de sanciones. Las quejas vecinales y del sector comercial se acumulan, como también las de la oposición y la de organismos como el Procurador del Común. Ahora, en otoño, el equipo de gobierno de José Antonio Diez se verá obligado a poner en claro un marco estable para acabar con tanto desatino. Pero el problema de las peatonalizaciones a medias también se da en los barrios. En San Mamés existe una ‘calle sin ley’, Jovellanos, donde se gastó en urbanizar lo que ahora es un párking anárquico...