La ‘manzana podrida’ carcelaria de Marlaska

Un recuento de los ministros que ha tenido España durante sus décadas de Democracia facilita la visión de un paisanaje de lo más diverso, especialmente en las últimas legislaturas. Pero hay personas que, como mínimo por su actividad profesional previa, animarían a confiar en su buen hacer. El juez Fernando Marlaska ocupa la carta de Interior en una etapa marcada por las constantes polémicas. Sus enfrentamientos con excompañeros de la Justicia, con los diferentes cuerpos policiales, con las autonomías... son incontables. Y también con los funcionarios de prisiones, que reiteradamente han criticado su falta de atención hacia los problemas reales que se viven en el interior de las cárceles. Su decisión ahora de buscar una mejor reinserción de los presos más peligrosos ha sido recibida con la lógica indignación y el inevitable miedo por parte de los que conviven con este tipo de personajes cada día. Supone un nuevo viraje hacia una especie de buenismo en el que resulta ingenuo pensar que liberando una ‘manzana podrida’ para que conviva con el resto de presos las cosas irán a mejor. El paso dado por Marlaska es tan ingenuo como peligroso. En el caso de Villahierro afecta a ocho reos calificados de ‘peligrosísimos’.