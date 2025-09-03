Ayuda real para la supervivencia de la ganadería

Creado: Actualizado:

Hablar de los retos del Planeta para las próximas décadas es, sin duda, muy importante. Nadie con un mínimo de cordura niega la existencia de un conflicto muy grave derivado del cambio climático. Ni tampoco que la oleada de incendios ha dejado perjuicios a decenas de miles de españoles. Lo que sí parece más cuestionable es la postura de quienes se limitan a intentar enredar aún más, buscando réditos políticos, sin ofrecer ningún tipo de solución. La situación más urgente está, probablemente, en las ganaderías. Allí no cabe el ‘vuelva usted mañana’, ni las comisiones, ni las agencias estatales... hay que dar de comer a los animales cada día. Es una emergencia a la que la Junta sí da respuesta, lo que facilita la supervivencia a las ganaderías y, si se quiere, hasta una acción que deberían aplaudir los animalistas.