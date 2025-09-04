Vida para la terminal de mercancías

Creado: Actualizado:

La plataforma Más Vuelos por León dio ayer un paso adelante para poner en claro las posibilidades reales que tendría una terminal de mercancías en el aeropuerto de La Virgen del Camino. Desveló datos fundamentales que evidencian la vida que alcanzaría en el corto plazo, desde la realidad existente hoy, si de una vez por todas el Gobierno central aprueba su construcción. Desde León arranca cada día un camión hacia Vitoria por carretera precisamente por esa carencia de infraestructura aérea. Una circunstancia que se une a las posibilidades de negocio, tantas veces destacadas, que se ofrecen desde la provincia al ser el enclave elegido por varias compañías para asentar sus centros logísticos para todo el noroeste de la Península.

La plataforma ahonda un poco más en el largo camino de críticas y quejas por el bloqueo hacia esta terminal de mercancías, tantas veces citada en periodos electorales como posteriormente denegada en ese ejercicio de realidad que siempre son los Presupuestos Generales del Estado. Este mismo verano, cuando el PSOE y la UPL revisaron el pacto que permite a los socialistas mantener la Diputación, se vieron obligados ambos partidos a pasar de puntillas sobre este proyecto de terminal que nunca ha conseguido ‘despegar’.