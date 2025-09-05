Medidas eficaces para recuperar la ganadería

Creado: Actualizado:

La terrible oleada de incendios que asoló en agosto España, y especialmente el triángulo León-Zamora-Orense —zona cero de la despoblación— facilitó un protagonismo inesperado a la ganadería. Una actividad, como en general todo el sector primario, que malvive olvidada, denostada y despreciada como opción para vivir de ella. Pero resulta que cuando llegó el fuego se echó en falta su capacidad para mantener limpios los montes. El efecto pendular, que se genera en España con cada crisis, ha logrado reunir incontables voces que piden el regreso de los animales a los montes. En Castilla y León, una tierra en la que la ganadería extensiva sigue viva —incluso sufriendo el problema creciente del lobo—, se buscará revitalizarla. Así lo anunció ayer el presidente Fernández Mañueco.