Fisioterapeutas necesarios para mejorar

La falta de fisioterapeutas en la sanidad pública arrastra una lista de espera de un millar de pacientes con patologías que requieren necesariamente de su intervención. La derivación de cinco especialistas adscritos al Hospital de León para reforzar los centros de salud de la provincia ha permitido reducir a la mitad la demora, pero es evidente que no ha sido suficiente y que el servicio es cada vez más necesario para atender a una población envejecida. Se hace necesario tener en cuenta que la probada eficacia de estos tratamientos para mejorar el estado de salud de los pacientes puede llegar a retrasar o frenar el empeoramiento de sus dolencias, con el consiguiente beneficio para el propio enfermo y para el servicio de salud.