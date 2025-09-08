Un respiro para algunos pacientes de ELA

Creado: Actualizado:

Un año después de que el Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad la ley ELA, los afectados por esta enfermadad cónica mortal siguen sin recibir las ayudas comprometidas pese a que el tiempo sigue corriendo en su contra. No parece que tengan tanta prisa en el Gobierno central, cuando ha convocado para el 30 de octubre la reunión con las Comunidades Autónomas para 'desatascar' lo que a estas alturas es ya una vergüenza nacional. Mientras tanto, la buena noticia viene dada por el respaldo que los pacientes que han sido sometidos a una traqueotomía —dos en León y uno en Burgos— han recibido ya por parte de la Junta de Castilla y León para sufragar los gastos de sus cuidadores hasta que el Ejecutivo central dé la cara.