León tiene derecho a un servicio de taxi eficiente

Creado: Actualizado:

Siete taxistas de Radiotaxi Amarillo han demandado al Ayuntamiento de León por 56.000 euros, alegando lucro cesante por un sistema de descansos obligatorio considerado abusivo tras la pandemia. Este conflicto refleja tensiones recurrentes entre el sector y el Ayuntamiento, agravadas por críticas del alcalde al servicio.

León necesita un servicio de taxi eficiente, especialmente en las estaciones de tren y autobús, puntos clave para turistas y ciudadanos. La judicialización no puede ser la única solución. Urge un diálogo entre el Ayuntamiento y todas las asociaciones de taxistas para modernizar el sector, garantizar su sostenibilidad y atender la demanda de movilidad. Sin consenso, León pierde; con él, todos ganan.