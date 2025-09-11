Hablar del suicidio para poder evitarlo

Creado: Actualizado:

Ha sido una constante a lo largo del tiempo que probablemente ha generado un agravamiento del problema. El efecto vergonzante en el protagonista y también en su entorno, junto a ese falso mito de que se generaban más casos al hablar de un episodio, desembocó en un enorme muro de silencio, afianzándose como un tabú en su máxima expresión. Los profesionales llevan desde hace tiempo intentando cambiar las cosas. Apostando por situar este conflicto como centro de un problema real de la sociedad que, además, vive un momento de notable auge como consecuencia de los cambios y hábitos sociales mal entendidos y asumidos, pero que debe encararse con valentía y eficacia para ofrecer alternativas y ayuda a las personas que sufren problemas.

El Centro de Salud de Eras de Renueva desarrolla una experiencia piloto promovida por el personal de Enfermería a través de una Guía de Prevención del Suicidio en Atención Primaria. Ofrecen la posibilidad de romper ese tabú también en esas consultas directas, para que se hable y se pregunte sobre este asunto en esa primera línea de batalla por la salud que son los servicios más directos y ágiles. Para evitar y frenar un problema parece que es mejor ser proactivos.