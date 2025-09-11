Y Puente intenta 'quemar' de nuevo las naves

Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compareció ayer en el Congreso de los Diputados, a petición del PP. Se trataba de una citación para aclarar tantos y tantos incidentes como se acumulan a lo largo de la red ferroviaria española, batiendo todo tipo de retrasos. Y Puente exhibió esa singular manera que tiene de hacer las cosas. Si en su día fue pionero al atizar más fuego a los incendios, lo que le valió una condena generalizada incluso desde sus propias filas, ayer sacó de nuevo su particular chisquero. Anunció que Renfe estudia pedir a las autonomías de Castilla y León y Galicia una indemnización por los cortes de líneas que generaron los incendios. Si todo lo vivido no fuera tan trágico, la cosa daría para pensar que se trata de una broma...