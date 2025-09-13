Trobajo reanuda su pugna por el soterramiento

Creado: Actualizado:

Trobajo del Camino retomó ayer su lucha sin descanso para exigir que se elimine la barrera que divide en dos esta zona de población del municipio de San Andrés del Rabanedo. La reaparición de las pancartas en el puente, hace unos pocos días, fue el preludio de la nueva movilización de los ciudadanos para reclamr que las vías del tren sean soterrados, siguiendo el plan inicial que se vio cercenado por los recortes aplicados como consecuencia de la crisis económica que arrancó en 2007.

La vida municipal viene marcada desde hace tiempo por esta demanda que, según los convocantes de las movilizaciones, es innegociable. Los intentos desde el Gobierno central para intentar desanimarlos han sido infructuosos hasta el momento.