Alternativa a la espera de la Ronda Norte

Creado: Actualizado:

El entorno de León dispone ya de buenas opciones para circular, con la excepción del problema que se mantiene en su zona norte. La apertura del vial que da acceso desde Carbajal de la Legua hacia el alto del Cueto del Moro, en la Nacional 630, es una excelente noticia para todos los conductores, aunque no puede servir como solución definitiva. Es una alternativa parcial, y debe ser temporal, frente a la irrenunciable construcción de la Ronda Norte, un proyecto que permanece en el fondo de los cajones del hoy Ministerio de Transportes desde hace demasiados años. La Ronda Este interrumpe su recorrido desde que fue construida en la década de los 90, poco después de los Hospitales, precisamente en la intersección con la N-630. Ahí se deriva la circulación hacia el interior de la ciudad, castigando a la capital, pero también a los vecinos de los municipios de Villaquilambre, Sariegos, San Andrés del Rabanedo e incluso Valverde de la Virgen, forzados a recorrer calles tortuosas o a sufrir un volumen importante de coches que tendrían que derivarse a la Ronda. Se trata de zonas con un gran crecimiento poblacional, como también los barrios leoneses de la Palomera, Eras de Renueva, la prolongación del Paseo de Salamanca o el entorno de Espacio León.