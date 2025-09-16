Caminos divergentes sobre la Educación

Creado: Actualizado:

La importancia de la Educación sobre la sociedad es una realidad conocida desde hace mucho tiempo. Eso genera constantes pulsos e incluso acciones tan lamentables como las purgas de maestros tras el final de la Guerra Civil. El régimen franquista tenía claro que quería una sociedad nueva y eso pasaba por empezar por los cimientos de las nuevas generaciones, con unos profesores acordes con sus objetivos. Es quizá la imagen más terrible de ese afán por colonizar la Educación, olvidando cuáles deben ser sus verdaderos fines. Una vía tan nociva como espúrea. En los últimos años en España se ha reabierto el debate sobre las verdaderas necesidades de los chavales. Los estudios sobre el nivel que tienen de conocimientos exhiben grandes diferencias según los territorios. Y lo peor es que esas grietas suben de año en año. Incluso a nivel global, y especialmente tras el covid, se ha detectado un retroceso. Existe una vía de agua en materias fundamentales como las Matemáticas y la Lengua, quizá porque se destinan demasiadas horas a asuntos que no deberían ser tan prioritarios en los colegios. Castilla y León lidera a nivel nacional los mejores resultados. Aún así, apuesta por seguir avanzando y mejora su dotación de profesores destinados a apoyar las formación de los niños.