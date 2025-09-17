Bares confinados en el embrollo de las pólizas

Creado: Actualizado:

El covid no ha terminado de dejarnos del todo en el plano sanitario, como se ha comprobado en las últimas semanas con la llegada de oleadas de nuevos casos a León, aunque poco agresivos. Pero tampoco en lo económico, con unos perjuicios que siguen arrastrando muchas empresas que nunca recuperaron los niveles de actividad previos . Ni se ha cerrado judicialmente el asunto, incluso con el problema que se deriva de la chapuza gubernamental, que derivó en que se decretasen ilegales las declaraciones del Estado de Alarma, que promovieron los conocidos confinamientos.

Existe una herida abierta sin cicatrizar con el tema de las pérdidas de beneficios sufridas por algunos sectores, como es el caso de la hostelería. Se hace real un conflicto judicial, ya que todo se está decidiendo a través de criterios divergentes de tribunales, que apuran las condiciones y firmas que tienen las pólizas establecidas en sus contratos. Ahora, en León, la Audiencia Provincial otorga a un céntrico establecimiento una indemnización notable. Pero a nivel estatal, el Tribunal Supremo se ha pronunciado de manera contraria. Todo esto sólo genera más inseguridad y quizá desincentiva a las posibles víctimas a llevar sus casos a los tribunales, al no tener claro a qué atenerse.