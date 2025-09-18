La desatención de Correos no se ha solventado

Creado: Actualizado:

La demanda pública lanzada por varios alcaldes de la provincia, este pasado verano, sobre los problemas derivados del mal servicio prestado por Correos parece que no ha sido ni escuchada ni atendida. Pusieron en evidencia que no se puede insistir en la defensa del mundo rural cuando a sus habitantes no se les otorga una mínima calidad de vida. Los ejemplos que hicieron públicos sobre los problemas que se derivan de un mal servicio de reparto eran claros y contundentes. Ahora, el Grupo Popular de la Diputación retoma el asunto para poner de manifiesto que Correos sigue sin tomar medidas, incluso cuando ya han pasado las semanas más críticas del verano, en las que quizá cabe aceptar que haya más problemas de personal.