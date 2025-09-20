Conflictos complejos, mejor sin 'cañonazos'

Creado: Actualizado:

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso condicionar la agenda política del arranque del curso para frenar la relevancia pública de asuntos más desagradables para su entorno, apostó por dirigir todas las miradas hacia Gaza. No le falta razón en su denuncia sobre la situación inaceptable que existe en ese conflicto, aunque tampoco deberían olvidarse el otro centenar de guerras que hay a día de hoy por todo el planeta, aunque sus víctimas no tienen el privilegio de abrir telediarios en occidente. Sánchez buscó establecer la hoja de ruta del relato político, que ha sido seguida milimétricamente por los de siempre, pero lanzó un órdago que está generando problemas. No es novedoso que el actual inquilino de La Moncloa acabe enredando las cosas por sus anuncios a bombo y platillo sin la necesaria reflexión, estudio y planificación previos. Quizá por ello, han pasado las semanas sin que se haga realidad en el Consejo de Ministros su intención de avanzar hacia un embargo militar a Israel. El efecto mariposa de esa especie de brindis para la grada del líder socialista ha chocado con la realidad e incluso tiene efectos en las dependencias militares de la provincia de León, pendientes de unas inversiones de reforma y modernización que ahora se complican.