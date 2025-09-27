El compromiso con el urogallo ya es de todos

Creado: Actualizado:

El Centro de Cría del Urogallo Cantábrico en Valsemana marca un hito histórico este otoño al liberar 40 pollos criados en cautividad en Laciana y Alto Sil, un paso crucial para salvar a la especie más amenazada de la península ibérica. Con un récord de 76 pollos nacidos este año, una fertilidad del 97,14% y un éxito de eclosión del 88,8%, el proyecto de la Junta de Castilla y León, apoyado por colaboración internacional con Francia, Polonia y el CSIC, se consolida como referente global. La preparación del hábitat, el control de predadores y el uso de radiomarcaje GPS aseguran una reintroducción cuidadosa. Con solo 200 urogallos en la Cordillera Cantábrica, este esfuerzo es un rayo de esperanza, pero exige el compromiso de todos para evitar que el urogallo se desvanezca.