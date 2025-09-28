La unidad Ala 24 alza el vuelo en León

Creado: Actualizado:

El inminente desembarco de los drones Sirtap supone un hito de largo recorrido para la Base Aérea de León, que recupera la capacidad operativa que marcó sus inicios en la segúnda década del siglo XX. La que pronto se conocerá oficialmente como Ala 24 trae consigo, además, la capacidad de colocar al aeródromo leonés en la vanguardia tecnológica del ámbito militar. El sistema aéreo remotamente tripulado (RPAS) que el Ministerio de Defensa impulsa de la mano de Airbus & Defense es de una importancia estratégica difícil aún de calibrar y despliega un ambicioso futuro para la provincia, que representa un enclave idóneo para albergar la puntera unidad de drones gracias a la baja saturación del espacio aéreo y a sus condiciones geográficas. De la importancia que tendrá el Ala 24 en el seno de la estrategia de la defensa nacional, da fe que sus operaciones tendrán presencia en los tres ejércitos, Tierra, Aire y Armada, como corresponde a una tecnología en pleno desarrollo que todavía no ha alcanzado todo su potencial. Otra buena noticia es que la vertiente militar de la investigación aeronáutica podrá ejercer un poder de atracción sobre el sector privado y fortalecerá las inversiones y la oferta de empleo de calidad que viene asociado a estas empresas.