Abandono indecente del aeropuerto

Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de León es hoy un monumento al desdén y a la negligencia institucional. Otro año más, el Ministerio de Defensa, responsable de las pistas militares abiertas al tráfico civil, ha dejado inoperativo el ILS, ese sistema esencial que permite aterrizar con seguridad en condiciones de mal tiempo y baja visibilidad, como niebla o lluvia intensa. ¿Cómo es posible que, tras las desorbitadas inversiones realizadas en este aeropuerto, siga sufriendo este agravio? Alto y claro: esto no es un fallo técnico aislado, sino un abandono deliberado que clama al cielo. León pierde competitividad frente a vecinos como Asturias y Valladolid. Y así León sigue anclado en una Edad de Piedra virtual por culpa de una gestión gubernamental que prioriza todo menos la eficiencia civil. Y no olvidemos que, aunque el aeropuerto está bajo control de Defensa y no de Aena, eso no exime al ministerio de su obligación de mantenerlo operativo. Este escándalo no es nuevo, pero su persistencia lo hace intolerable. Además, la excusa de la naturaleza militar del aeropuerto ya no cuela. Ha pasado un año y el sistema que tanto costó traer a León está sin calibrar, dejando a las pistas de León en un punto de aislamiento que ya no solo afecta a quienes viajan, sino que ahonda aún más en el castigo a León por el olvido centralista.