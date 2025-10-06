Un uso en caída, una reivindicación en claro ascenso

Creado: Actualizado:

El uso de la autopista entre León y Asturias cayó con fuerza el año pasado. Lo hizo porque el argallo aún por resolver (al que durante todo el verano se han sumado las obras simultáneas en varios túneles, sin rebaja de precio del peaje para compensar) desincentivó aún más a los usuarios, hartos de pagar una de las tasas más caras del país por una comunicación que es básica, y por eso hace tiempo que debería ser gratuita, como lo es ya en cientos de kilómetros liberalizados en todo el país. Todo lo contrario: se condenó a los conductores a pagar durante más años. La ilegalidad decretada por la Comisión Europea sigue sumando voluntades políticas para reclamar el fin del peaje. La Junta de Castilla y León no debe dudar. Es justicia para los ciudadanos, no sólo leoneses.