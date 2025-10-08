La UME que nació en León se hace adulta

Creado: Actualizado:

Hace ahora 20 años, José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba en una de sus primeras visitas a León como presidente del Gobierno la creación de un nuevo cuerpo militar dedicado en exclusiva a emergencias y catástrofes. En muy pocos años —constituir batallones militares por toda España no fue fácil—, el país tenía la solución para coordinar recursos y medios personales para defenderse de desastres naturales, principalmente. Su creación no puedo ser más acertada. Dos decenios después de su asentamiento, la labor de los efectivos no ha podido ser más reconocida allá donde van. Porque incendios, inundaciones, rastreo de personas e, incluso, desinfección de calles han sido algunas de sus pequeñas grandes misiones. La UME y León son dos fuerzas armadas.