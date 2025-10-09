Asignatura pendiente en torno a La Granja

Creado: Actualizado:

La Diputación de León dispone de un buen número de propiedades a lo largo de la provincia que permanecen más o menos improductivas. Este 'capital' ha llegado por diferentes vías, generando un curioso inventario con todo tipo de bienes. Incluso es la dueña de una importante bolsa de suelo en la capital, en la zona de La Granja. Allí existe un notable polígono de viviendas pendiente de su desarrollo y que cuenta con un buen número de poseedores de parcelas, aunque la mayoría pertenecen a la institución provincial. Desde hace casi dos décadas existe un plan para comercializar todo este suelo que otorgaría un importante impulso a la ciudad hacia la zona este. Pero incluso se han dejado caducar los plazos sin activar este nuevo terreno que suma más de 22 hectáreas. Con este contexto resulta curioso que en este mismo barrio de la capital se promueva desde la propia Diputación la venta de un pequeño solar de apenas 810 metros cuadrados, en los que se podrían alzar en torno a 15 o 20 pisos. Probablemente será positivo que la institución libere suelo para animar la construcción en la ciudad y que se libere de activos inservibles, pero nadie puede obviar que se trata de un operativo curioso, centrado en lo pequeño mientras lo grande sigue durmiendo el sueño de los justos.