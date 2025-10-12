Ponferrada triunfa como ciudad de congresos

Creado: Actualizado:

Ponferrada intensifica su apuesta por el turismo de congresos hacia un mercado de pequeño y mediano formato, como alternativa a las grandes ciudades y con una estrategia que cuenta con la implicación de las empresas locales. Gracias a un planteamiento que combina «slow tourism» con la oferta de espacios singulares de la capital berciana, encabezados por emblemas como el Castillo de los Templarios o La Térmica Cultural, el Ayuntamiento apunta a que se ha registrado un crecimiento de más del 50% en la repercusión económica de este tipo de turismo, que se siente atraido además por los valorados enclaves del Bierzo, con Las Médulas a la cabeza, y con la propia Ponferrada como punto de partida para explorar el resto de la comarca.