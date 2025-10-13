Ejemplos de sostenibilidad energética en el alfoz

Creado: Actualizado:

Valverde de la Virgen y Sariegos avanzan hacia su autosuficiencia energética con ambiciosos planes de placas solares que ponen el acento en que también existen experiencias positivas en torno a las energías limpias. Valverde, con 180 placas en su polideportivo, ha reducido su factura mensual de 5.500 a 1.100 euros, cubriendo más del 75% de las necesidades de sus instalaciones, con tecnología puntera como monitorización en tiempo real y con el sobrante vertido a la red. Sariegos, por su parte, es el centro de un proyecto internacional para optimizar su consumo con paneles en el Ayuntamiento lo que redundará en un autoabastecimiento de hasta el 70%. Ambas propuestas, apoyadas por fondos europeos, demuestran que existen vías inteligentes hacia la sostenibilidad.