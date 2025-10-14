Buenas expectativas para el aeropuerto de León

Creado: Actualizado:

El aeropuerto de León ha seguido registrando buenos datos tras el cierre del verano, con cifras que consolidan un crecimiento anual del 9% y que contrasta con los saldos negativos que arrastran otras instalaciones de la Comunidad, incluida la de Villanubla, que ha sufrido una caída de pasajeros en septiembre de un 58% debido al cese de operaciones de Ryanair. Sin esta aerolínea low cost, León se aproximó el mes pasado al volumen de actividad del aeropuerto vallisoletano, con una diferencia de tan solo una veintena de pasajeros, cifras que le han permitido esquivar el declive del resto. El avance es significativo y puede marcar una línea a seguir para optimizar el uso de las pistas, y que puede servir de referencia también para el resto de los enclaves.