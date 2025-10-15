‘Edad de oro’ de León real, pero lejana en el tiempo

Creado: Actualizado:

El esperado cara a cara de PSOE y PP en el Congreso a cuenta de la situación de la provincia leonesa siguió los guiones divergentes esperados. Los argumentos de unos y otros son válidos, y conocidos por todos. El socialista Javier Alfonso Cendón defendió el legado de Rodríguez Zapatero, como una «edad de oro» de León, en la que se programaron importantes proyectos. Parece innegable que es cierto. Pero es clave recordar que sólo se hicieron reales algunos y que, desde entonces, han pasado muchos años, y nada nuevo ha llegado. La popular Ester Muñoz también acierta en su diagnóstico sobre el abandono que sufre la provincia en las acciones de un Gobierno central que se olvida de unos proyectos imprescindibles e inaplazables.