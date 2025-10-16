Unos Presupuestos que deben aprobarse

Creado: Actualizado:

El proyecto de Presupuestos elaborado por el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco pone sobre el papel una auténtica transfusión de vida para la provincia de León. Incluye las obras comprometidas con partidas concretas y se activan elementos fundamentales que han permanecido un tanto olvidados y que resultarían decisivos, como el ansiado parque agroalimentario del Bierzo. Aprobar estas cuentas supondría abrir la puerta para poder arrancar a lo largo del próximo año un buen número de iniciativas que, en caso contrario, quedarán bloqueadas enmarañadas en críticas sobre presunta inacción, tan previsibles como injustas. Pero las cosas no serán fáciles. En el horizonte está la convocatoria electoral de marzo, que abrirá un mandato en Castilla y León que, según todas las previsiones, se mantendrá sin mayorías absolutas. Hay mucho en juego, y con la situación de máxima tensión que se vive entre los dos grandes partidos a nivel nacional, resulta demasiado tentador para el PSOE optar por el desprecio a este borrador y por negar su voto, a pesar de que desatascaría asuntos fundamentales y otorgaría toda la capacidad de decisión al otro grupo clave, el de la derecha radical de Vox. Decidir por tacticismo político sobre estos Presupuestos será tan dañino como egoísta.