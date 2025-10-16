Sembrar desde el campo un futuro para la provincia

Creado: Actualizado:

Ni pesimismo, ni resignación. Las dos jornadas de intensos debates y relevantes ponencias del Congreso sobre Despoblación del Diario de León sirvieron para focalizar el punto en el que asentar el futuro de la provincia. Los pueblos pueden y tienen que recuperar el pulso, y el sector primario precisa y merece mucha más atención por la gran capacidad de crecimiento que aún conserva. La jornada final ofreció tres puntos de vista distintos pero convergentes, con la presencia del alcalde popular de Ponferrada, del presidente socialista de la Diputación y del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. La voz de los pueblos se aunó también en torno a un mensaje compartido para reclamar «menos trabas administrativas», menor presión fiscal y una mayor capacidad de gestión local».