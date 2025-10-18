Unanimidad ejemplar contra pagar la AP-66

Creado: Actualizado:

La ciudadanía leonesa suele ser muy crítica hacia sus políticos, por esa sensación de que nunca terminan de defender de manera unánime los derechos y necesidades de la provincia. Unos y otros se ponen de perfil cuando toca plantarse frente a los compañeros de partido, que dirigen instituciones de más alto nivel en Valladolid o Madrid. Ese conflicto innegable se ha hecho presente esta semana de manera especial en los frentes en los que se peleaba por los proyectos que duermen el sueño de los justos, y en los que también se echa en falta un poquito más de presión y actitud por parte de la UPL. Este conflicto que ata tanto a León, contrasta con lo vivido ayer en el Principado de Asturias. El presidente Adrián Barbón, junto a miembros de su gobierno liderado por el PSOE, no dudaron a la hora de presentarse en la protesta masiva celebrada en Oviedo contra el peaje de la autopista que cruza la Cordillera Cantábrica. Junto a representantes de los diferentes grupos parlamentarios, de los sindicatos y de la patronal, y responsables de organizaciones empresariales y sociales, alzaron la voz para reclamar al Gobierno del socialista Pedro Sánchez una solución frente a la grave discriminación, y también los perjuicios económicos y sociales que se generan al pagar por circular usando la AP-66.