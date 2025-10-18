Impulso a la pesca, pilar que dinamiza los pueblos

Creado: Actualizado:

La Semana Internacional de la Trucha de León surgió allá por 1966 con el objetivo fundamental de promover el turismo en la provincia. El evento fue un éxito desde el primer momento, pero con el paso de los años se vio sumido en una especie de rutina que le hizo perder relevancia más allá de su componente gastronómico. Por ello, es de agradecer el reimpulso generado con el proyecto Destino Pesca, que este año asume también la edición 57ª de la semana de la trucha. Se han actualizado sus actividades y se apuesta por nuevos frentes de acción para impulsar un sector que tiene una gran repercusión en el mundo rural, por su capacidad para atraer visitantes durante buena parte del año, generando una inyección económica y de actividad a muchos pueblos de la provincia.