Incomprensible pérdida de recursos

Un ambicioso plan de actuaciones y apoyo millonario para llevarlas a cabo e impulsar una de las comarcas turísticamente más atractivas de la provincia. Parecía que lo más difícil estaba hecho, pero resulta no ser así. El Plan de Sostenibilidad Turística Montaña de Riaño, que tuvo que ampliar el plazo de ejecución de sus proyectos (tres años más, hasta el próximo ejercicio) para poder llevarlos a cabo, está en buena parte de sus propuestas en el aire. Son más de 2,2 millones de euros de inversión que ni la provincia ni la comarca puede permitirse el lujo de perder.

Sin resolver está aún por ejemplo la presentación de los avales necesarios para llevar a cabo el Ecosistema Tecnológico, dotado con 329.000 euros para impulsar la digitalización de los negocios y actividades de la zona. Los beneficiarios tienen que avalar esta inversión, de forma que si no se finaliza han de devolver el dinero. Pero los ayuntamientos implicados no están dispuestos a hacerse cargo en conjunto de esta cuantía y de este compromiso, y el Grupo de Acción Local de Riaño tampoco parece el organismo adecuado para hacerlo. Exigen el respaldo de la Diputación, que a mayores tiene el problema de que no encuentra empresas que quieran ejecutar buena parte de los proyectos planteados. El tiempo pasa y la situación se enquista. La inversión peligra.