Caos en la vivienda tras años de inacción

En la memoria de todos permanecen aquellos tiempos en los que se promocionaban las viviendas, incluso hace décadas, a través de diferentes fórmulas sociales. La crisis de 2007 generó un colapso total del sistema y, lo que es más grave, un desinterés de las administraciones públicas hacia un sector, el de la construcción, que fue demonizado. Aquel colapso tuvo unas consecuencias gravísimas en todo tipo de órdenes y también cabe admitir que liquidó practicamente la iniciativa privada, pero también de apoyo a la vivienda. Ahora, cuando el paso del tiempo ha empujado las cosas hacia una terrible crisis habitacional —con precios disparados, alquileres imposibles e incapacidad de las familias y los jóvenes para comprarse un piso— se ha devuelto el asunto al debate público. Llevamos años en los que se vende como un logro ese goteo de acciones para rehabilitar apenas media docenas de viviendas en algún lugar. La promoción, construcción y venta de inmuebles debe normalizarse, reforzándola con apoyos instituciones para que los españoles pueden acceder a ellos en una situación de normalidad. La queja del sector local leonés debe entenderse. Hay que incentivar las ventas, especialmente en lugares sin tanta demanda como puede ser León y su sociedad envejecida.