Desprecio al riesgo de un nudo vial clave

Creado: Actualizado:

El Gobierno no considera necesario mejorar la seguridad en el enlace situado junto a La Virgen del Camino, donde coinciden la Nacional 120 con los accesos a las autopistas de Asturias y Astorga, y también a la A-66, que avanza como Ruta de la Plata hacia Extremadura y Andalucía. Un nuevo desprecio hacia las infraestructuras de la provincia, que bloquea la instalación de un sistema de alumbrado adecuado para facilitar el importante tránsito de vehículos. Un nudo que se ve especialmente castigado por el tráfico pesado generado por la creciente actividad del polígono de Villadangos del Páramo, que usa este scalextric precisamente por otra inacción del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, que mantiene bloqueada desde hace más de siete años la fórmula prevista para desviar camiones hacia la AP-71. Lo llamativo de este enclave es que parece que sí presenta un riesgo a la hora de penalizar con multas a los conductores. Hay instalados radares de control de velocidad en la zona en ambos sentidos. Los dos penalizando a los que circulen a más de 90 kilómetros ya que, a pesar de que hay dos carriles en este nudo fundamental del tráfico de la provincia, no se prevé una velocidad mayor, quizá precisamente por esa circunstancia de riesgo que parece no contar a la hora de instalar iluminación.