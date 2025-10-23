Consenso y prudencia para salvar la ganadería

Creado: Actualizado:

La prevención y la prudencia son las armas fundamentales contra todo tipo de problema de salud, tanto humanos como animales. Esa es la premisa con la que se ha optado por actuar frente al brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC), que provoca un ‘confinamiento’ de la cabaña ganadera en la Comunidad. La Junta explica que se actúa de la mano del sector para cancelar durante dos semanas todos los eventos, ferias, mercados y actividades que supongan la concentración de ganado en la Comunidad. El problema ha sido detectado y nada sería peor que la inacción para facilitar que se propague. La enfermedad, de carácter vírica, no afecta a los humanos y la contagian los insectos. En dos semanas se revisará la situación para decidir cómo actuar.