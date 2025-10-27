Horario de atención al servicio del paciente

Creado: Actualizado:

La Gerencia de Salud de León ha puesto en marcha una medida novedosa en Atención Primaria enfocada a flexibilizar las consultas para distribuirlas en horario de mañana y tarde y adaptar así el servicio en todo lo posible a las necesidades del paciente. La iniciativa, además de evitar la sobrecarga en los centros de salud durante las mañanas, permitirá asegurar la presencia de equipos completos de médico de cabecera y enfermería durante toda la jornada a través de un sistema de rotación que se implementará en los principales centros de salud de la capital. Son 110.000 pacientes de los ambulatorios de Eras de Renueva, José Aguado II, La Palomera y El Ejido los que se beneficiarán de este cambio significativo y quienes tendrán la oportunidad de adaptar las consultas a su organización diaria, con la repercusión directa que supondrá en la mejora de los ratios de asistencia a las citas. La nueva estrategia horaria de Primaria favorecerá también la conciliación y la adaptación a la demanda asistencial, y probablemente incidirá en una reducción del desgaste profesional de un personal sanitario que está acostumbrado a soportar picos de demanda muy altos, con el consiguiente deterioro de la concentración y la productividad que con este sistema pueden atenuarse.