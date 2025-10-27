El reto que genera la recuperación del oso pardo

Creado: Actualizado:

La desaparición total del oso pardo se rozó hace casi medio siglo. Entonces se activaron iniciativas que han tenido éxito. Hoy, en los montes de la Cordillera Cantábrica, se ha consolidado una pujante población que incluso poco a poco va colonizando otros territorios. Un estudio publicado en Actualidad Jurídica Ambiental por un equipo de investigadores del CSIC, universidades y grupos conservacionistas ratifica este nuevo estatus del oso, y aventura la necesidad de reformular las cosas para adaptarse a esta realidad que es ya un reto. La propia existencia del oso se considera una prueba de la calidad que tiene la naturaleza en un territorio. Por ello, para la Cabrera y los valles próximos se plantea un nuevo espacio protegido por la Red Natura 2000.