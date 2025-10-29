Pagar por no cumplir a la hora de reciclar

Creado: Actualizado:

Los problemas que sufre el Ayuntamiento de León, y más concretamente sus arcas, se recrudecen por la mala gestión que realiza de las basuras y sus recibos. El conocido retraso en la implantación del contenedor marrón, que facilita la separación de los residuos orgánicos, provoca un perjuicio económico en las cuentas del municipio que deberá solventarse con cargo al dinero de todos. El consorcio que gestiona los residuos, Gersul, ha penalizado al Consistorio de la capital con casi un millón de euros. El equipo de gobierno de José Antonio Diez se verá obligado a abonar, de este modo, un total de 4,3 millones de euros por no hacer bien las cosas para conseguir reducir las toneladas de basura que son trasladadas cada día hasta el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega.

Con todo este problema se incurre además en un mal ejemplo hacia los ciudadanos. De manera reiterada se les pide que sean solidarios y que se impliquen en la recogida selectiva de residuos. Pero no parece adecuado que sean las instituciones públicas las que no hacen los deberes para facilitarles las cosas, y para conseguir ese objetivo ineludible de rebajar en todo lo posible la parte de las basuras que acaba en el vaso de vertido del centro maragato.