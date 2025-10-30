De la vía muerta a la unanimidad en el ramal del tren

Creado: Actualizado:

El respaldo unánime de todos los grupos con diputados provinciales a la idea de reabrir la vía férrea para mercancías, entre Astorga y La Bañeza, tiene una lectura positiva. Parece saludable, y así lo reclama la sociedad, que los partidos trabajen unidos en favor de los proyectos que son realmente importantes para la provincia. Pero por delante queda ahora el paso clave, que es convencer al Gobierno, y en concreto al Ministerio de Transportes de Óscar Puente, de que se haga realidad esta idea. De origen el asunto ya ha requerido alguna reconsideración. UPL avaló ayer la moción, aunque en origen tachó de «electoralista» el texto cuando fue presentado por el PP en los ayuntamientos de Astorga y La Bañeza. Parece que en el Palacio de los Guzmanes sí decidió subirse ‘al tren’.