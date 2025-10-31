Tapón en el motor de los salarios españoles

Creado: Actualizado:

El conflicto que denuncian los trabajadores de las administraciones públicas, con retrasos salariales, tiene algo así como un ‘efecto mariposa’ sobre el conjunto de la sociedad. En la provincia hay 31.500 empleados que podrían sumarse a una huelga en el mes de diciembre si el Gobierno mantiene su actitud cicatera incumpliendo los compromisos sobre sus nóminas que supondrían para León la llegada de más de 18 millones de euros. Pero el asunto de las nóminas públicas tiene unas consecuencias inducidas sobre el resto de trabajadores, ya que se considera que los incrementos de los salarios de los funcionarios sirven de motor para que el resto de españoles puedan alcanzar mejoras en sus convenios, tanto colectivos como de empresa. En el caso de los operarios de las administraciones, desde que en 2010 se decidió una rebaja del 5% y una congelación al año siguiente, se acumula una pérdida de poder adquisitivo que los sindicatos elevan hasta el 20%. El problema conocido de falta de recursos económicos por parte de las familias tiene unos efectos graves en sectores como el comercio. Pero incluso también complica el acceso a inversiones a largo plazo o de gran cuantía, como puede ser la compra de una vivienda. El ‘tapón’ que pone el Gobierno en sus nóminas perjudica, por sus efectos, a todos los españoles.