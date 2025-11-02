Recaudación en total incertidumbre

Creado: Actualizado:

La recaudación de impuestos y tasas se mueve últimamente en el Ayuntamiento de León en un escenario de total incertidumbre, que desazona a los ciudadanos y les envuelve continuamente en la duda sobre cómo actuar. Ahora está notificando el cobro de la tasa de tratamiento de residuos, de Gersul, correspondiente al ejercicio de 2024, que volvió a entrar en vigor tras ser derogada judicialmente la impuesta para 2025. Un cargo con el que el gobierno de José Antonio Diez recaudará 5,1 millones de euros, pero sobre el que pesa también un recurso pendiente de resolución, que de ser aceptado obligaría de nuevo a devolver lo cobrado.

A la confusión se une además la nueva fórmula de cobro, que antes no abonaban directamente los ciudadanos, que ahora están recibiendo la notificación en cada domicilio y local, con no pocas sorpresas. A mayores son numerosos los antiguos negocios, hoy convertidos en cocheras o directamente cerrados, a los que se pretende cobrar los 3.000 ó 4.000 euros que corresponden a las empresas en activo.

Frente a este desbarajuste la obligación es pagar, aunque desde la asociación de consumidores Facua se recomienda recurrir este pago en el Ayuntamiento, para asegurar la devolución, si así lo entiende el juez.