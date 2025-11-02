Planificación médica para afrontar el futuro

Creado: Actualizado:

León avanza en la puesta en marcha el próximo curso de su ansiada Facultad de Medicina, como lo hacen otros territorios. Hasta el punto de que la Organización Médica Colegial ha alertado en su último informe sobre el sector de que en pocos años habrá más profesionales en el mercado que plazas disponibles, pese a la saturación que vive la sanidad pública. Una lectura atenta de las conclusiones del informe permite adelantar también que la necesidad de doctores seguirá siendo deficitaria en esa España vaciada que tanto territorio ocupa en León; o que hay especialidades menos confortables como puesto laboral pero muy necesarias para los pacientes. El colectivo reclama un acuerdo en el consejo interterritorial, ese que reúne a autonomías y Gobierno central y que últimamente está tan politizado que no es capaz de avanzar. No faltan médicos, falta planificación y acuerdo.