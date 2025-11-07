El Hospital, con todas las urgencias posibles

Creado: Actualizado:

La ampliación de de la UCI del Hospital de León es un viejo sueño largamente perseguido. Caben todas las críticas y las quejas por el largo tiempo que ha pasado desde que allá por el año 2000, en plena pandemia del covid, se puso de manifiesto que los puestos con los que contaban los profesionales que atienden a los pacientes más graves eran insuficientes. También debe entenderse que las cosas no son fáciles, puesto que se realiza un efecto dominó moviendo otras dependencias, a golpe de proyectos y presupuestos que nunca avanzan al ritmo que sería deseable. Pero ahora, con la solución final del reajuste, parece exigible que se activen todas las ‘urgencias’ en la UCI para que el Hospital alcance de una vez por todas los 28 boxes y los otros 16 necesarios en reanimación.