Récord de recaudación estatal que no vuelve

Las arcas del Gobierno central mejoran la caja en la provincia de León. La recaudación de los impuestos estatales sube un 10,4% en el ejercicio de 2024, alcanzando los 606 millones de euros. Los datos evidencian el aumento de la presión impositiva con cifras récord que no se reflejan, sin embargo, en la inversión que recibe el territorio. Un incremento del 19% en la recaudación del IVA y del 11% en el IRPF en solo un año dan fe del esfuerzo que realizan los leoneses para contribuir al estado de bienestar. Aunque el lema de la Agencia Tributaria sea «Lo que das vuelve», no es precisamente eso lo que se percibe en una provincia que sigue acumulando proyectos incumplidos en los cajones ministeriales y con la que el Estado mantiene una deuda permanente.