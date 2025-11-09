La Ruta de la Plata en la agenda electoral

Creado: Actualizado:

Los 4.000 millones de euros que se invirtieron en la construcción de la Variante de Pajares, especialmente beneficiosa para el Principado de Asturias, suponen el doble de lo que costaría recuperar el trazado ferroviario de la Ruta de la Plata, un eje fundamental para las comunicaciones del Noroeste peninsular y que contribuiría a desempolvar las ahora maltrechas oportunidades de desarrollo económico de los territorios por los que discurre, incluida la provincia de León. Evaluando el ratio coste-beneficio de ambas infraestructuras para la prosperidad de sus zonas, no hay duda de que la rentabilidad se decantaría hacia el trayecto entre Plasencia y Astorga, 350 kilómetros que tienen la oportunidad de resucitar las poblaciones que atraviesa pese a las piedras que el Gobierno central se empeña en poner en su camino con estudios de viabilidad que solo sirven de parapeto para dilatar el procedimiento. Las próximas elecciones autonómicas extremeñas abren el paso en un escenario que puede convertirse en una oportunidad para intensificar la presión en defensa del proyecto. Así lo piensan desde la plataforma Corredor Oeste, que se pondrá especialmente reivindicativa para que s voz forme parte intrínseca de las campañas electorales que se avecinan.