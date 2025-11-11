Gripe aviar: entre el daño alarmista y los precedentes

Creado: Actualizado:

El campo afronta su enésima crisis derivada, en este caso, de la gripe aviar. Los criadores leoneses se muestran indignados por el exceso de celo del Ministerio, que provoca daños evidentes. Voces expertas, como la del veterinario Juan José Badiola defienden que todo remitirá en tres semanas. Pero la historia reciente de este tipo de episodios invita a las administraciones a la desconfianza. Aquello de los «dos o tres casos leves de covid», las vacas locas o lo ocurrido con la falta de atención a la dana valenciana, sirven de aviso sobre la necesidad de que se actúe con prudencia para prevenir males mayores. Lo único que está claro es que los consumidores pueden estar tranquilos, ya que los controles son exhaustivos. A costa, eso sí, de unas molestias a los criadores para evitar contagios.