Limitaciones en el aeropuerto con perjuicios graves

Existe un línea roja que sirve para poner en el nivel adecuado cualquier episodio. Son los llamados ‘daños personales’. Sobre el Aeropuerto de León persiste una vieja polémica por las limitaciones que tiene varios aspectos. Uno de ellos, quizá el más notable, es el relacionado con las carencias en materia de seguridad. Son muchos los viajeros que han tenido que ser desviados a otros aeropuerto. Ahí se generan claras molestias personales. Pero lo que se ha producido en las últimas horas supone un salto cualitativo. Un perjuicio gravísimo. Se ha perdido un corazón al resultar imposible el aterrizaje del vuelo en el que acudía el personal especializado para la extracción en León.