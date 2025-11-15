El conflicto de Peñalba ocasiona daños graves

Creado: Actualizado:

Peñalba de Santiago es el epicentro de la Tebaida berciana y por su singular aislamiento se ha conservado como un enclave apenas alterado durante siglos. Pero esas comunicaciones han llegado tal cual hasta el siglo XXI, con un problema gravísimo en su carretera, que periódicamente sufre derrumbamientos sin que llegue una solución definitiva. Esta misma semana se escucharon más quejas tras los nuevos colapsos surgidos en el vial, pero ayer la cosa derivó en un problema inaceptable, con buena parte de la población de Ponferrada perjudicada, ya que no podrá usar el agua de los grifos por sufrir la contaminación de piedras y barro que se extiende por el río Oza, de donde se capta el líquido elemento para abastecer a la capital del Bierzo por la parte sur. La ‘batalla’ de Ayuntamiento y Diputación por el estado de las carreteras del municipio centra una creciente fricción que ahora reclama soluciones urgentes en el agua, pero también un plan de reparación definitiva que acabe en origen con los problemas. Desde el equipo de gobierno municipal se ha activado la alerta de Protección Civil, y se pide a los ciudadanos que hagan un uso responsable de los grifos para rebajar el impacto del conflicto. También la Diputación ha enviado dos camiones para ayudar. Pero urge planificar también a medio plazo.