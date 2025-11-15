La inacción leonesa genera ‘cooperadores’ del olvido

Creado: Actualizado:

La reciente movilización en Asturias, con todos los partidos presentes, para reclamar el fin del peaje de la autopista asturleonesa es un buen ejemplo de la forma de actuar que tienen los políticos en otros territorios. En León, siempre se buscan culpables fuera, pero quizá sería bueno escuchar a la sociedad, que tantas veces critica la falta de iniciativa de sus representantes —de todos— más allá de momentos muy medidos y calculados. El problema del aeropuerto se ha hecho patente con el trasplante de corazón frustrado. Pero hay otros asuntos que se hunden periódicamente en el olvido pero siguen ahí presentes. El Hostal de San Marcos, la vía de Feve, las autovías ‘aparcadas’, el desvío de camiones en la León-Astorga, el tren hacia Galicia... inacción que delata ‘cooperadores’.